Lucio Presta: “Amadeus ha pagato la stupidità. De Martino? Non saluto i traditori”

Lucio Presta contro tutti: da Amadeus a Stefano De Martino sino a Paolo Bonolis. L’agente dei vip si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Il manager, che ripercorre la sua carriera, afferma che il rapporto più solido lo ha con Roberto Benigni: “Lui è sensibile e conosce l’animo umano. Senza retropensieri. Il nostro rapporto è di un amore smodato da parte mia e di affetto, credo, da parte sua. Mai avuto una discussione”. Più difficile, invece, il legame con Heather Parisi: “Io le devo tanto, perché come agente ho iniziato con lei. Un carattere complicato. Ma ero perdutamente innamorato di lei come artista. Quando saliva sul palco le perdonavo qualsiasi cosa. Lei aveva questa bizza di voler rientrare a dormire a casa ovunque lavorassimo, finiva di notte a Sanremo e io dovevo riaccompagnarla a Roma. Oppure le veniva voglia di mela e caprino alle 10 di sera e io dovevo citofonare agli sconosciuti per chiedere se ne avessero in casa”.

Lucio Presta, poi, rivendica di aver contribuito in modo decisivo alla carriera di Stefano De Martino: “Ho fatto di tutto per lui, poi ha scelto un’altra strada”. E racconta cosa è accaduto durante l’ultimo incontro avvenuto durante la presentazione dei palinsesti: “Mi ha salutato e io ho risposto: ‘Non saluto i traditori'”. L’agente, poi, parla di Amadeus, con cui ha lavorato per anni, e del suo passaggio al Nove: “Ha pagato un prezzo altissimo per stupidità e per i soldi”. Su Paolo Bonolis, invece, afferma: “Siamo stati la fortuna l’uno dell’altro”. Ora dice di vederlo “invecchiato e infelice” e ammette: “Mi manca terribilmente”.