Lucio Corsi conquista anche Chiara Ferragni: “Volevo essere un duro ma piango per qualsiasi video”

Lucio Corsi conquista anche Chiara Ferragni: “Volevo essere un duro”

Secondo classificato al recente Festival di Sanremo 2025, Lucio Corsi, oltre a essere stato una delle sorprese della kermesse musicale, ha anche conquistato Chiara Ferragni.

L’influencer, infatti, ha postato un video sul suo profilo TikTok in cui, sulle note del brano sanremese del cantautore, cita il titolo della canzone scrivendo: “Volevo essere un duro ma piango per qualsiasi video in cui si percepisce la minima emozione qui su TikTok a 37 anni”.