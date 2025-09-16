Icona app
Musica

La rivelazione shock di Laura Pausini: “Quando avevo già venduto 40mila copie sono rimasta senza niente. Un giorno farò i nomi”

Immagine di copertina

La cantante racconta un episodio poco noto della sua carriera

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Laura Pausini ripercorre la sua carriera e racconta anche un episodio poco noto che le è capitato diversi anni fa. Intervistata dal Corriere della Sera, infatti, la cantante ha rivelato: “Non sono una che butta via i soldi, ma quando avevo già venduto 40 milioni di copie sono rimasta senza niente e sono dovuta ripartire da zero”. Ci sono uno o più colpevoli ma l’interprete non aggiunge altro: “Un giorno quando sarò saggia come Ornella Vanoni farò i nomi”. Poi aggiunge: “È stato bello tosto, ma nel mondo della musica può accadere a tutti”. E sul rapporto con il denaro afferma: “Io sono attratta dalla semplicità, se uno mi viene a prendere in Porsche non ci salgo. Preferisco prendere la metro e scoprire cose che io non ho vissuto”.

Nel corso dell’intervista, poi, la cantante parla anche delle sue incertezze personali: “Quando mi riguardo noto che mi ero fasciata il seno per sembrare più magra, all’epoca le donne considerate belle erano così, poi per fortuna è arrivata Kim Kardashian. Mi sono sempre molto coperta perché volevo solo pensare a quello che dicevo cantando e poi avevo questa paura di non piacere agli uomini che piacevano a me… Questa alla fine è anche una conquista dell’età: ho dovuto aspettare di avere 40 anni per scoprire di sentirmi più carina di come mi sentissi da adolescente”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca