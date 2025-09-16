Laura Pausini ripercorre la sua carriera e racconta anche un episodio poco noto che le è capitato diversi anni fa. Intervistata dal Corriere della Sera, infatti, la cantante ha rivelato: “Non sono una che butta via i soldi, ma quando avevo già venduto 40 milioni di copie sono rimasta senza niente e sono dovuta ripartire da zero”. Ci sono uno o più colpevoli ma l’interprete non aggiunge altro: “Un giorno quando sarò saggia come Ornella Vanoni farò i nomi”. Poi aggiunge: “È stato bello tosto, ma nel mondo della musica può accadere a tutti”. E sul rapporto con il denaro afferma: “Io sono attratta dalla semplicità, se uno mi viene a prendere in Porsche non ci salgo. Preferisco prendere la metro e scoprire cose che io non ho vissuto”.

Nel corso dell’intervista, poi, la cantante parla anche delle sue incertezze personali: “Quando mi riguardo noto che mi ero fasciata il seno per sembrare più magra, all’epoca le donne considerate belle erano così, poi per fortuna è arrivata Kim Kardashian. Mi sono sempre molto coperta perché volevo solo pensare a quello che dicevo cantando e poi avevo questa paura di non piacere agli uomini che piacevano a me… Questa alla fine è anche una conquista dell’età: ho dovuto aspettare di avere 40 anni per scoprire di sentirmi più carina di come mi sentissi da adolescente”.