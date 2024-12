L’incredibile aneddoto raccontato da Laura Pausini: “Una fan si chiuse in valigia per viaggiare con me”

Laura Pausini: “Una fan si chiuse in valigia per viaggiare con me”

Ospite di Verissimo nella puntata in onda domenica 1 dicembre, Laura Pausini ha raccontato un incredibile aneddoto riguardante una sua fan.

Durante l’intervista di Silvia Toffanin, infatti, la cantante ha raccontato: “Eravamo in tour in Brasile dove c’era una persona incaricata dell’imbarco delle valigie più grandi. Tra queste, ne hanno visto una che si muoveva: dentro c’era una ragazza che voleva venire a casa mia. Mi hanno chiamato per dirmi questa cosa e ho, quindi, raggiunto prima l’aeroporto. Le ho detto che era completamente pazza e lei mi ha risposto che per me avrebbe fatto di tutto, anche le pulizie a casa. Era piccolina di statura, ci stava dentro”.

L’interprete, che ha presentato Laura 30 World Tour, un docu-concerto già disponibile, in anteprima mondiale, su Mediaset Infinity, ha anche parlato del suo rapporto con gli hater: “Rifletto sempre molto sulle critiche, anche se negli ultimi anni un po’ meno. Per lungo tempo sono stata più immatura rispetto alla mia età, poi, fortunatamente, sono cambiata”.