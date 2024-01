Lady Gaga vuole acquistare i diritti di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi per farne un remake Usa

Lady Gaga vuole acquistare i diritti di “C’è ancora domani”

Il successo di C’è ancora domani, il film campione d’incassi diretto e interpretato da Paola Cortellesi, non è sfuggito neanche negli Stati Uniti.

Secondo il sito di cinema MoviePlayer, infatti, Lady Gaga sarebbe rimasta entusiasta alla visione del film. Al punto tale che sarebbe intenzionata ad acquistare i diritti della pellicola per realizzarne un remake statunitense.

Lady Gaga, sempre secondo quanto riporta MoviePlayer, avrebbe incaricato il suo staff di acquistare i diritti del film per poi mettere in piedi un nuovo progetto ispirato alla storia narrata nella pellicola di Paola Cortellesi.

Di recente, a proposito della pellicola diventato il film con il maggior incasso nelle sale italiane, la regista aveva dichiarato: “Volevo raccontare i diritti delle donne. In particolare di quelle donne che non si è mai filato nessuno. Ho ascoltato tanti racconti di nonne e bisnonne che hanno vissuto quel tempo. Per questo il film è in bianco e nero, perché quando loro parlavano io le immaginavo così, le loro storie. Storie raccontate con disincanto, quasi con fatalismo”.

“Nel film sono rappresentate dalle donne che commentano tutto nel cortile. Mi è rimasta nella testa una frase che dicevano, a proposito di quelle, tra loro, maggiormente vessate: ‘Eh, porella’. Da piccola ascoltavo i loro racconti e mi sembrava che ci fosse una contraddizione, come uno stridere, tra la drammaticità del racconto di queste donne schiacciate dai mariti violenti e il tono che usavano, quasi leggero”.