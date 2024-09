La vincitrice di MasterChef: “Nessuno chef mi ha chiamata, gli hater mi tolgono la voglia di cucinare”

Eleonora Riso, la vincitrice di MasterChef: “Nessuno chef mi ha chiamata”

Eleonora Riso, vincitrice della tredicesima edizione di Masterchef, rivela di non essere stata chiamata da nessuno chef dopo la trasmissione e spiega quali sono i suoi piano per il futuro.

Intervistata dal Corriere della Sera, la cuoca ha dichiarato: “Gli chef del programma (Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ndr) non mi hanno mai chiamato, ma non è un problema e non ho certo pretese. Lo so che la mia formazione non è a livello di quella dei professionisti, che ho vinto un programma di cucina amatoriale”.

“Ho ricevuto altre proposte nei mesi, tutte da persone molto più grandi di me che lavorano nella ristorazione e hanno attività piccoline. Ovvio che fare una buona esperienza mi piacerebbe tantissimo, che sarebbe utile” ha aggiunto Eleonora Riso.

La vincitrice del cooking show, però, rivela di avere un piano b: “Comunque ho iniziato a muovermi in un’altra direzione: cerco qualcosa di mio. Però mi sto informando su come funzionano i Circoli Arci. Quella sarebbe la cosa che mi piace, a Milano, ho vissuto lì durante la trasmissione, frequentavo il Ciq, il Centro internazionale di quartiere in via Fabio Massimo: un gruppo di ragazzi nordafricani aveva messo insieme una realtà fantastica, cucina e posto in cui stare insieme, spazi ampi. Una cannonata. È il mio modello”.

“Dopo esser stata per tanti anni cameriera coltivo l’idea di fare qualcosa da sola – ha aggiunto – Insomma: non vorrei affrontare di nuovo la lunga gavetta. Ho un’idea precisa di come desidero il posto mio ed è diverso dal 90% dei locali che vedo quando esco. Infatti, francamente, non amo uscire a cena”.

Eleonora Riso, poi, ammette di non rimanere indifferente dai commenti degli hater sui social: “Sto riflettendo sull’effetto a lungo termine di queste critiche gratuite, non costruttive, a raffica. Mi sono ritrovata un po’ apatica. Lo ammetto: è come se mi segnassero. Certe cose mi hanno anche tolto la voglia di cucinare. Volevo proprio mollare. Ad agosto ho postato pochissimo e infatti ho perso seguito”.