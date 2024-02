Masterchef Italia 13 vincitore: chi ha vinto il cooking show di Sky, 29 febbraio

MASTERCHEF 13 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Masterchef Italia 13, in onda questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, su Sky Uno dalle 21.15? Quattro i finalisti di questa tredicesima edizione del popolare cooking show culinario: Antonio, Eleonora, Michela e Sara. Uno tra loro vedrà il proprio sogno prendere vita dopo una cavalcata appassionante ed emozionante. Il vincitore di Masterchef Italia 13 è… In aggiornamento

Finalisti

Abbiamo visto chi ha vinto Masterchef 13, ma chi sono i quattro finalisti? La Masterclass è stata piena di talento e passione, offrendo uno spettacolo esaltante per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che dovranno eleggere il vincitore di questa edizione. Ecco chi sono meglio i quattro finalisti di Masterchef Italia 13.

Antonio , 28 anni, sposato con una figlia nata da pochissimi mesi, residente a Monaco di Baviera ma sempre con la sua Palermo nel cuore tanto da sognare di poter tornare in Sicilia per aprire finalmente il suo ristorante;

, 28 anni, sposato con una figlia nata da pochissimi mesi, residente a Monaco di Baviera ma sempre con la sua Palermo nel cuore tanto da sognare di poter tornare in Sicilia per aprire finalmente il suo ristorante; Eleonora , 27enne di Livorno che lavora come cameriera a Firenze, estrosa e fuori dagli schemi, ha colpito tutti per la sua originalità e la sua capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti che le hanno permesso di spostare sempre più in là i suoi limiti;

, 27enne di Livorno che lavora come cameriera a Firenze, estrosa e fuori dagli schemi, ha colpito tutti per la sua originalità e la sua capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti che le hanno permesso di spostare sempre più in là i suoi limiti; Michela , determinatissima personal trainer 45enne che vive ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) con il marito e tre figli, che in Masterclass ha mostrato da subito un carattere forte e deciso mosso da una passione viva e fortissima per la cucina;

, determinatissima personal trainer 45enne che vive ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) con il marito e tre figli, che in Masterclass ha mostrato da subito un carattere forte e deciso mosso da una passione viva e fortissima per la cucina; Sara, impiegata 24enne di Montalto Pavese (Pavia), ragazza sensibile ed educatissima, che in Masterclass non si è mai risparmiata, lavorando sempre a testa bassa e con grande passione, mostrando e superando anche le sue insicurezze.

In palio per il vincitore, oltre all’ambitissimo titolo di tredicesimo MasterChef italiano, ci saranno anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Masterchef Italia 13 vincitore: Concorrenti

Ma quali sono i 20 concorrenti di Masterchef 13 Italia che ci hanno accompagnato nel corso di questa tredicesima edizione del cooking show di Sky Uno? Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano; Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma; Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia; Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera; Anna, farmacista 62enne del cosentino; Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni; Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma; Deborah, 30enne team leader, del reatino; Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze; Filippo, architetto di 25 anni del padovano; Fiorenza, tecnico di radiologia di 31 anni della provincia di Napoli; Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista; Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti; Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo; Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer; Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni; Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma; Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia; Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese; Valeria, atleta 52enne di Roma: ecco i 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia di quest’anno.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il vincitore di Masterchef Italia 13, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? L’edizione 2023 2024 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.