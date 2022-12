Masterchef Italia 12: concorrenti, giudici, quando inizia, Tv8, streaming, a che ora, quante puntate, Sky, 2022 2023, ospiti, dove vederlo

Masterchef Italia 12 è il popolare cooking show di Sky che inizia giovedì 15 dicembre con l’edizione 2022 2023. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia per diventare il nuovo migliore chef amatoriale italiano. Confermati i giudici delle ultime edizioni: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e il veterano Bruno Barbieri. Nuove sfide, esterne e prove sono pronte per divertirci e incuriosirci con piatti stellati. Gli aspiranti chef sono sempre più giovani e cosmopoliti. Ma quali sono tutte le novità di Masterchef Italia 12? Gli ospiti, le esterne, i giudici, i concorrenti? Dove vederlo e quando? In chiaro su Tv8? Quante puntate sono previste? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, novità, giudici, concorrenti

La nuova edizione di Masterchef Italia inizia giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La prima certezza sono i giudici, confermatissimi: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di nuovo insieme per il quarto anno consecutivo. La novità sono invece i 20 concorrenti, sempre più cosmopoliti e internazionali, e molti dei quali giovani, anzi giovanissimi. Chi sarà il successore di Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria, vincitrice della scorsa edizione?

A valutare tutti i piatti e a decidere chi di loro merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali di quest’anno, l’irresistibile trio di giurati. Una giuria pronta a giudicare le creazioni dei cuochi, ad ascoltare le loro storie, a seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia, che pubblicherà per la casa editrice Baldini+Castoldi il suo primo libro di ricette. I primi due episodi sono quelli dei Live Cooking.

Durante questa prima fase, i cuochi avranno una dispensa a propria disposizione a cui poter accedere liberamente per preparare il loro piatto per poi terminare la preparazione davanti a Chef Barbieri, Chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli, con l’obiettivo di impressionarli e conquistarli: con 3 sì, si conquista l’accesso diretto alla Masterclass, con 2 sì conquista il grembiule grigio e l’accesso alla fase intermedia delle Sfide per testare le loro abilità in cucina. Ce ne sono tre, e al termine di ciascuna sfida chi avrà conquistato i giudici potrà accedere alla Masterclass; in caso contrario, i cuochi amatoriali dovranno accedere alla Sfida successiva oppure abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef Italia.

Solo i migliori potranno indossare l’ambitissimo grembiule di Masterchef Italia 12 con il proprio nome e, quindi, l’accesso nella Masterclass. Una volta formata la classe di quest’anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo rodato e conosciutissimo – a cui non mancheranno delle novità – fatto di prove appassionanti, sfide adrenaliniche e tanti colpi di scena, basato sul talento e sulla creatività dei concorrenti che sognano di diventare chef professionisti.

Masterchef Italia 12: le prove

Una volta formata la classe di quest’anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo che gli appassionati del format tv culinario più di successo al mondo (con oltre 500 edizioni prodotte in 64 versioni locali e più di 10mila episodi complessivi) ben conoscono. Tornano quindi le Mystery Box, con i dieci ingredienti da mixare per comporre un piatto quanto più creativo e gustoso, gli Invention Test a partire dalla fornitissima dispensa di MasterChef, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, gli “esami a sorpresa” che metteranno alla prova i concorrenti su specifiche abilità culinarie. Ma soprattutto tornano le prove in esterna, sfide originali attorno a ingredienti e ricette del territorio oppure all’interno di veri ristoranti. Tra le località che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti: Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore, Tropea e Cervinia.

Tra gli elementi caratteristici di questa edizione la continua ricerca di ingredienti poco conosciuti, ma dalle grandi potenzialità nelle cucine stellate: si va dallo yuzu, agrume aromatico ricco di semi e vitamina C originario dell’Asia orientale amato da Antonino Cannavacciuolo (fresco di terza stella Michelin per Villa Crespi), al daikon, aka “ravanello bianco giapponese”, di Giorgio Locatelli per arrivare alla radice di loto, radice commestibile dalle proprietà terapeutiche sponsorizzata da Bruno Barbieri. E sul katsuobushi siamo già preparati (e pronti alle risatine di qualcuno).

Gli ospiti

Anche quest’anno la produzione promette tanti guest tra chef stellati e ospiti internazionali, tra cui, tranquillizziamo subito i fan, non potrà mancare l’inflessibile Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, forse il più temuto ospite del cooking show. Tornano anche gli chef Jeremy Chan, bistellato Michelin del londinese Ikoyi, “uno dei ristoranti più eccitanti al mondo” grazie ai piatti dall’estetica artistica e visuale d’impatto; Davide Scabin, anche lui bistellato nonché tra i 50 miglior ristoratori al mondo grazie alla sua cucina rivoluzionaria e d’avanguardia; Mauro Colagreco, primo argentino nella storia ad aggiudicarsi 3 stelle Michelin (nel 2019) nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants; Enrico Crippa, il “maestro dei vegetali” che nel suo ristorante tristellato Piazza Duomo d’Alba è autore di piatti che sono delle perfette opere d’arte; e Giancarlo Perbellini, chef imprenditore con dieci locali in Italia e due stelle Michelin.

Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di impegnarsi – anche quest’anno – in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Gli extra

Da venerdì 23 dicembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 19.45, torna anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef racconteranno meglio la loro idea di cucina, realizzando ricette dal tema ogni volta diverso. Bruno Barbieri sarà poi protagonista della rubrica A lezione con Prof. Barbieri in cui interrogherà nuovamente alcuni degli ex aspiranti chef, che oggi lavorano nel campo della ristorazione, su tecniche, tradizioni e ingredienti. In MasterChef Family visiteremo le attività degli ex concorrenti, che poi verranno in studio a cucinare con Tracy, vincitrice della scorsa edizione, mentre in Sfida a 4 mani i protagonisti delle Masterclass precedenti si sfideranno tra loro in una cucinata di coppia basata su un tema o particolari ingredienti.

E ancora Iginio Massari e sua figlia Debora si dedicheranno alla pasticceria in Affari di famiglia; mentre in MasterChef training due aspiranti chef di questa edizione cucineranno insieme per ripassare tecniche e ingredienti. In Bonus class ci sarà invece una lezione premio per il vincitore di una Black Mistery con un grande chef ospite, e infine in Chef in fermento un ex concorrente cucinerà con la giovane chef stellata Solaika Marrocco.

Masterchef Italia 12: quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Streaming e tv

Dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.