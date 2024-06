Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza

Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza: lo riporta l’Abc, secondo cui il fermo sarebbe avvenuto nella serata di lunedì 17 giugno a Sag Harbor, negli Hampton, località di mare nei pressi di New York.

Un portavoce della polizia di Sag Harbor ha riferito a Tmz, il più importante sito di gossip statunitense, che il cantante e attore si trova attualmente in custodia presso la loro stazione e che nelle prossime ore comparirà in tribunale.

Secondo il Daily Mail, Justin Timberlake era a cena con alcuni amici ed è stato arrestato subito dopo aver lasciato il gruppo, poco dopo mezzanotte.

“Justin era fuori a cena con gli amici e c’erano delle auto della polizia parcheggiate fuori dal ristorante, come quasi tutte le sere. Cercano persone che se ne vanno dopo mezzanotte e che potrebbero aver bevuto” si legge sul quotidiano britannico.