È morto l’attore John Beasley, star della serie tv Everwood: aveva 79 anni

È morto John Beasley, star della serie tv Everwood: aveva 79 anni

È morto all’età di 79 anni l’attore John Beasley, noto soprattutto per il ruolo di Irv Harper nella serie tv Everwood.

A dare la notizia del decesso è stato il figlio, Mike, anche egli attore, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook: “Oggi ho perso il mio migliore amico. Dicono che non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi perché si scopre che non sono chi pensavi fossero. Ed è così sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie per tutto. Spero di averti reso orgoglioso”.

Nato il 26 giugno 1943, John Beasley aveva iniziato a lavorare come attore solamente negli anni novanta. Oltre a Everwood, in campo televisivo ha preso parte a serie tv quali Brewster Place, Early Edition, CSI: Crime Scene Investigation, Boston Legal, The Soul Man, The Immortal Life of Henrietta Lacks, The Resident, Limetown, Your Honor e nell’episodio pilota di The Mandalorian.

Al cinema, invece, ha preso parte a diversi film, tra cui Stoffa da campioni, Detective coi tacchi a spillo e Rudy – Il successo di un sogno.