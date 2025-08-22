Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:47
Cinema
Cinema

Jerry Calà: “I giovani di oggi? Più libidine per la vodka che per le ragazze. Devo tutto a Mara Venier”

Immagine di copertina

"Oggi vedo questi ragazzi che girano con il suv, ma non sanno più divertirsi. Noi scendevamo in spiaggia con la torcia"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dai giovani d’oggi al rapporto con Mara Venier: Jerry Calà si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. In vacanza in Costa Smeralda, l’attore sottolinea le differenze con l’estate dei ventenni che raccontava nei suoi film: “Prendi i figli di papà, quelli mica si sono estinti. Qui in Sardegna vedo giovanissimi girare di giorno su suv enormi, la sera li ritrovo nei locali a ordinare bottiglie di vodka più alte di loro. Hanno più libidine per i tavoloni e le bottiglie piuttosto che per le ragazze”. L’interprete, poi, parla della sua ex moglie Mara Venier: “Ho rischiato di sbandare. Ma devo tutto a una persona che mi ha tenuto con i piedi per terra: Mara Venier”.

E sul presunto tradimento avvenuto alla loro festa di nozze, raccontato spesso dalla conduttrice, l’attore afferma: “Esagera sempre un po’. Diciamo che io e l’altra stavamo parlando fitti fitti, quando ci ha sorpreso”. Poi, Jerry Calà ammette: “Siamo riusciti a trasformare un divorzio in un’amicizia vera. E non finirò mai di ringraziarla”. Sul numero uno della comicità italiana, l’attore non ha dubbi: “Checco Zalone. Non lo senti mai, poi ogni tanto fa un film e dici: ‘Ok, sta bene'”. L’attore, poi, ricorda quando fu operato per un infarto nel 2003: “I chirurghi che mi stavano impiantando gli stent, mentre armeggiavano con il bisturi mi dissero: ‘Jerry, noi siamo suoi fan, ma ce lo farebbe un Libidine’? E giù a ridere”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
