Jasmine Trinca contro Luca Barbareschi: “Vergognoso che certi uomini parlino per le donne”

Jasmine Trinca contro Luca Barbareschi: “Vergognoso”

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Luca Barbareschi, secondo cui molte attrici che hanno denunciato molestie sessuali lo hanno fatto in realtà solo per pubblicità: questa volta è Jasmine Trinca ad attaccare il collega per quanto affermato.

Intervistata da La Repubblica, Jasmine Trinca, tra le fondatrici di Dissenso comune, il collettivo di artiste che nel 2018 ha scritto scritto un manifesto contro le molestie, ha così commentato le parole di Barbareschi: “Trovo vergognoso che degli uomini possano continuare a prendere parola per le donne. Quindi non direi stendiamo un velo pietoso, tutt’altro: alziamo questo velo. È gravissimo, sono dichiarazioni gravissime”.

“Barbareschi esprime la voce di persone che continuano a prendere parola per altre – ha aggiunto l’attrice – Per me la parola di una donna è una parola intoccabile, una parola che prende il suo tempo, quale che sia questo tempo, e va rispettata. Di sicuro la voce di tante attrici e non solo, di donne che vengono abusate a vari livelli, perché l’abuso di potere non è solo quello sessuale, è una parola che va ascoltata e rispettata”.

Parlando di Dissenso Comune e di quanto sia cambiata la società negli ultimi anni, poi, Jasmine Trinca dichiara: “È cambiata relativamente e probabilmente non per il movimento in Italia. La verità è che siamo stati guidati da un movimento internazionale fortissimo che viene soprattutto da altri Paesi. È stato importante che le donne potessero sentire una parola che risuona, l’idea di non sentirsi sole di fronte a una dichiarazione molto difficile. È un’assunzione di coscienza complicata che nessuno si può permettere di commentare”.