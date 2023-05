Caterina Collovati contro Luca Barbareschi: “Non credi alle attrici molestate? Loro potrebbero non credere a te”

Molestie attrici, Caterina Collovati contro Luca Barbareschi

Non si placano le polemiche sulle dichiarazioni di Luca Barbareschi, che in un’intervista ha sminuito le molestie denunciate da alcuni attrici: a tornare sull’argomento, criticando duramente l’attore e regista, è Caterina Collovati, giornalista e moglie dell’ex calciatore Fulvio.

L’opinionista, sempre molto attenta al dibattito sui diritti delle donne, ha infatti commentato le parole di Barbareschi attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Parliamo di un tema troppo delicato per fare polemica becera, però caro Luca Barbareschi, nello stesso modo in cui tu metti in dubbio gli abusi denunciati dalle tue colleghe attrici, così le donne potrebbero mettere in dubbio le violenze da te subite nell’infanzia”.

Cinema / Luca Barbareschi: “Le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità, il politically correct ha stufato”

“Invece io ti credo, ma vorrei che anche le donne venissero credute quando raccontano l’orrore, la paura, l’umiliazione degli abusi” scrive ancora Caterina Collovati.

La giornalista, poi, continua: “È per colpa di giudizi come i tuoi se tante donne preferiscono chiudersi nel buio dell’anima dopo il trauma, per non venire colpevolizzate e non credute”.

“Quel tuo dire ‘alcune si presentano a gambe larghe’ è un grave stereotipo culturale che vede la donna sempre come ‘provocatrice’e mai come vittima di infami approfittatori. Aiutiamo le donne ad uscire dall’incubo e non privilegiamo il punto di vista di chi quella violenza la commette” conclude l’opinionista.