Jamie Foxx è ricoverato da tre settimane in gravi condizioni: come sta

Paura per Jamie Foxx: l’attore di Hollywood, infatti, è ricoverato da tre settimane in condizioni serie per problemi di salute non meglio specificati.

“Pregate per Jamie” è l’appello lanciato da amici e parenti, le cui testimonianze sono state raccolte da TMZ.

La famiglia mantiene il più stretto riserbo sulle condizioni dell’attore: lo scorso 12 aprile la figlia di Jamie Foxx, Corinne, aveva annunciato che suo padre aveva avuto una “complicazione medica”.

“Fortunatamente, grazie a un intervento rapido e a un’ottima assistenza, è già in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede il rispetto della privacy durante questo periodo” aveva aggiunto la figlia dell’attore premio Oscar.

Silenzio interrotto dallo stesso Jamie Foxx, o perlomeno dal suo entourage, con un post apparso sul profilo Instagram dell’attore in cui si legge: “Apprezzo davvero molto il vostro amore. Mi sento fortunato”.

Tra gli attori più prolifici di Hollywood, Jamie Foxx è stato costretto a interrompere tutti i suoi impegni, tra cui la registrazione della nuova edizione del game show di successo Beat shazam, in onda su Fox.