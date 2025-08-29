Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Jake La Furia: “Viviamo un’epoca di fascismi poco mascherati, la politica è fatta da papponi”

Immagine di copertina

Il rapper milanese si racconta in un'intervista

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dalla reunion con i Club Dogo al ruolo di giudice di X Factor che ricoprirà per il secondo anno consecutivo: il rapper Jake La Furia si racconta in un’intervista al Venerdì di Repubblica proprio in occasione della partenza della nuova stagione del talent show, al via su Sky dal prossimo 11 settembre. Il rapper scherza sui suoi compagni, a partire da Francesco Gabbani che ha sostituito Manuel Agnelli: “Se Manuel era la notte, lui è il giorno”. E su Achille Lauro afferma: “È il re dei paraculi ma ci intendiamo”. Jake La Furia diventa più serio quando si parla di temi più seri: “Chi immaginava che saremmo tornati a parlare di guerra, armi e invasioni”. E di fascismi più o meno mascherati: “Molto meno mascherati, direi. Si vede che ciclicamente gli uomini dimenticano quello che è successo e devono ripartire dalle stesse cose. Quello che mi fa impazzire è che ai ragazzi non gliene frega un cazzo. Sembrano gli anni 80, quando tutti volevano dimenticarsi gli anni di piombo, solamente che non veniamo da quel periodo lì. C’è un totale disinteresse su tutto: la gente non legge, la gente non guarda i film, non conosce le notizie”.

La politica di oggi non lo entusiasma: “È fatta da papponi, e mi sta disamorando. Ma quando ti convincono che è inutile andare a votare, è proprio il momento in cui devi andarci. Io voto, altrimenti mia madre mi ammazza”. Nel rap, invece, vede ancora una forma di riscatto: “Le Lamborghini e le catene d’oro sono solo simboli dell’underdog che ce l’ha fatta”. Anche se a cinquant’anni afferma di non voler ridursi a caricatura con cappellino e collanone: “Magari farò country, un genere che parla alla gente”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego"
Musica / Al Bano: “Sanremo? Conti e Amadeus mi hanno fatto fare la figura del cog**one”
Musica / L'assistente di Fedez: "Per lavorare con lui serve tanta pazienza"
Ti potrebbe interessare
Musica / Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego"
Musica / Al Bano: “Sanremo? Conti e Amadeus mi hanno fatto fare la figura del cog**one”
Musica / L'assistente di Fedez: "Per lavorare con lui serve tanta pazienza"
Musica / Gaia costretta ad annullare il concerto in Sardegna: “Il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi”
Musica / Maneskin, c'è la data della reunion
Musica / Selvaggia Lucarelli: “Il concerto di Fedez a Forte dei Marmi è un flop. Lui prende in giro Elodie, ma è costretto a vendere biglietti a metà prezzo”
Musica / Riparte il dissing tra Fedez e Tony Effe: "A Sanremo sembrava Pavarotti"
Musica / Da Tony Effe a Elodie fino a Ilaria Salis: le rime al veleno di Fedez
Musica / Fedez alla sagra dello stoccafisso: "I giornalisti mi hanno preso in giro"
Musica / Justin Timberlake: “Ho la malattia di Lyme, quando l’ho scoperto ero scioccato”
Ricerca