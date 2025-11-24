Jacqueline Bisset: “Gli uomini possono essere delle bestie. Ma le donne smettano di provocare”

Ospite del 43esimo Torino Film Festival dove ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Stella della Mole, l’attrice Jacqueline Bisset ha parlato del rapporto tra uomini e donne senza troppi peli sulla lingua. Il politicamente corretto non fa per l’interprete come riporta Il Corriere della Sera, secondo cui Jacqueline Bisset ha dichiarato: “Gli uomini possono essere delle bestie e le donne non devono provocarli a tutti i costi che ciascuno si assuma la propria responsabilità”. L’attrice ha aggiunto: “Rimango orripilata dalle violenze e dagli abusi, ma oggi c’è una sorta di voglia di esibizionismo ad oltranza sommata al narcisismo e amplificata dai social dove molte donne si espongono e provocano istinti privati che possono diventare incontrollati”.

“Non citatemi in modo volgare, travisando le mie parole, ma ritengo che sia fondamentale accettare una condizione di natura: per un uomo avere un’erezione è qualcosa che capita di frequente, ma questo non significa che una donna deve provocare in continuazione questo atto naturale che avviene nell’uomo, non deve essere la causa che la suscita” ha aggiunto Jacqueline Bisset. E ancora: “Sono sopravvissuta a Hollywood, ho vissuto situazioni complesse e difficili, ma non ho mai subito violenze. Il comportamento che una donna ha nella vita detta l’andamento della sua intera esistenza. Rimango orripilata dalle violenze e dagli abusi, ma oggi c’è una sorta di voglia di esibizionismo ad oltranza sommata al narcisismo e amplificata dai social dove molte donne si espongono e provocano istinti privati che possono diventare incontrollati”.