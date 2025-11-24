Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

Jacqueline Bisset: “Gli uomini possono essere delle bestie. Ma le donne smettano di provocare”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le parole dell'attrice al Torino Film Festival

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Ospite del 43esimo Torino Film Festival dove ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Stella della Mole, l’attrice Jacqueline Bisset ha parlato del rapporto tra uomini e donne senza troppi peli sulla lingua. Il politicamente corretto non fa per l’interprete come riporta Il Corriere della Sera, secondo cui Jacqueline Bisset ha dichiarato: “Gli uomini possono essere delle bestie e le donne non devono provocarli a tutti i costi che ciascuno si assuma la propria responsabilità”. L’attrice ha aggiunto: “Rimango orripilata dalle violenze e dagli abusi, ma oggi c’è una sorta di voglia di esibizionismo ad oltranza sommata al narcisismo e amplificata dai social dove molte donne si espongono e provocano istinti privati che possono diventare incontrollati”.

“Non citatemi in modo volgare, travisando le mie parole, ma ritengo che sia fondamentale accettare una condizione di natura: per un uomo avere un’erezione è qualcosa che capita di frequente, ma questo non significa che una donna deve provocare in continuazione questo atto naturale che avviene nell’uomo, non deve essere la causa che la suscita” ha aggiunto Jacqueline Bisset. E ancora: “Sono sopravvissuta a Hollywood, ho vissuto situazioni complesse e difficili, ma non ho mai subito violenze. Il comportamento che una donna ha nella vita detta l’andamento della sua intera esistenza. Rimango orripilata dalle violenze e dagli abusi, ma oggi c’è una sorta di voglia di esibizionismo ad oltranza sommata al narcisismo e amplificata dai social dove molte donne si espongono e provocano istinti privati che possono diventare incontrollati”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Kevin Spacey senza fissa dimora dopo le accuse di molestie: "Vivo tra hotel e airbnb"
Cinema / Matera Film Festival, Claudio Bisio: “Il palcoscenico è dove c’è il mio cuore”
Cinema / Terry Gilliam a TPI: “L’immaginazione mi ha aiutato a sopportare il mondo. I sogni ci portano dove si può vivere meglio”
Ti potrebbe interessare
Cinema / Kevin Spacey senza fissa dimora dopo le accuse di molestie: "Vivo tra hotel e airbnb"
Cinema / Matera Film Festival, Claudio Bisio: “Il palcoscenico è dove c’è il mio cuore”
Cinema / Terry Gilliam a TPI: “L’immaginazione mi ha aiutato a sopportare il mondo. I sogni ci portano dove si può vivere meglio”
Cinema / Gabriele Mainetti: “Il cinema italiano deve avere il coraggio di osare”
Cinema / Claudia Gerini: "In tv ancora vedo la ragazza tutta nuda che gira la letterina"
Cinema / France Odeon: premi e vincitori della XVII Edizione
Cinema / Harrison Ford contro Donald Trump: "Uno dei peggiori criminali della storia"
Cinema / I cattolici polacchi contro Kasia Smutniak: “È pro aborto, non può interpretare la Madonna”
Cinema / La regista e autrice Elisa Amoruso a TPI: “In Italia la libertà di scelta non è ancora difesa”
Cinema / Laura Chiatti: “Convivo con l’ADHD. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze”
Ricerca