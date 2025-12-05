Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Israele parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026: Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia si ritirano per protesta

Immagine di copertina
La cantante Yuval Raphael che ha rappresentato Israele all'Eurovision 2025. Credit: AGF

E la lista dei Paesi boicottatori potrebbe allungarsi

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Spagna, Olanda, Irlanda e Slovenia non parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2026 dopo l’ennesimo rifiuto, da parte degli organizzatori della kermesse musicale, di escludere Israele dalla competizione. Una decisione, quella dell’Eurovision, che secondo i Paesi boicottatori “aumenta la sfiducia nei confronti dell’organizzazione del festival e conferma le pressioni politiche che lo circondano”. E nelle prossime ore anche altri Paesi potrebbero unirsi: secondo indiscrezioni, infatti, Belgio, Islanda, Finlandia e Svezia potrebbero decidere di non prendere parte alla manifestazione che si terrà a maggio a Vienna.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Il primo Paese ad annunciare il boicottaggio è stata l’Irlanda con l’emittente RTÉ che ha spiegato: “Riteniamo che la partecipazione dell’Irlanda rimanga inaccettabile, data la terribile perdita di vite umane a Gaza e la crisi umanitaria che continua a mettere a rischio la vita di tanti civili. Rimaniamo profondamente preoccupati per l’uccisione mirata di giornalisti a Gaza durante il conflitto e per il continuo rifiuto di consentire l’accesso al territorio ai giornalisti internazionali”. Successivamente l’emittente RTVE ha scritto: “Lo scorso settembre il consiglio di amministrazione di RTVE ha deciso che la Spagna si sarebbe ritirata dall’Eurovision se Israele avesse partecipato. Questo ritiro significa anche che RTVE non trasmetterà la finale dell’Eurovision 2026… né le semifinali preliminari”. L’emittente olandese Avrotros ha invece dichiarato: “La partecipazione non può essere conciliata con i valori pubblici fondamentali per la nostra organizzazione”.

Dopo la decisione di mantenere Israele in gara, il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che il suo Paese “merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo”. “Sono lieto che Israele partecipi ancora una volta all’Eurovision Song Contest e spero che la competizione continui a promuovere la cultura, la musica, l’amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera – ha scritto Herzog su X – Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele a continuare a contribuire e competere all’Eurovision. Questa decisione dimostra solidarietà, fratellanza e cooperazione e rafforza lo spirito di affinità tra le nazioni attraverso la cultura e la musica”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Paola Iezzi: “Ho scelto di non avere figli per non rinunciare alla musica”
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti replica alle critiche per la scelta dei big: "Contano le canzoni"
Musica / Sanremo 2026, ecco quali sono i cantanti che prenderanno parte al Festival
Ti potrebbe interessare
Musica / Paola Iezzi: “Ho scelto di non avere figli per non rinunciare alla musica”
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti replica alle critiche per la scelta dei big: "Contano le canzoni"
Musica / Sanremo 2026, ecco quali sono i cantanti che prenderanno parte al Festival
Musica / Fuga da Sanremo? L'indiscrezione sul Festival di Carlo Conti: "Pioggia di no"
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
Musica / L'annuncio shock di Ariana Grande: "Smetto con la musica"
Musica / Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia: “Ha cambiato il finale di ‘Quello che le donne’ in senso woke”
Musica / Elodie ferma il concerto e scoppia in lacrime: "Non riesco a cantare"
Musica / La figlia di Peppe Vessicchio: "Siamo sconvolti"
Musica / Fedez e il rapporto con Salvini: "Solo lui mi è stato vicino"
Ricerca