Isabella Ferrari: “Non so stare da sola, finivo una storia d’amore e ne cercavo un’altra”

Isabella Ferrari: “Finivo una storia d’amore e ne cercavo un’altra”

In occasione dell’uscita del film Accade in Cortina Express di cui è protagonista al fianco di Christian De Sica e Lillo, Isabella Ferrari ha raccontato la sua vita professionale e privata.

Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha dichiarato a proposito della decisione di recitare in un cinepanettone: “Io mi sento totalmente libera di fare qualsiasi ruolo. E volevo fare un film di Natale. A parte che De Sica a casa mia è una sorta di mito per i miei figli. E poi avevo voglia di divertirmi”.

Anche se l’interprete chiarisce che il film non è un cinepanettone vero e proprio: “Il film è ambientato a Natale ma è un cinepanettone fino a un certo punto, è anche per bambini, non ci sono parolacce e il ruolo della donna è composto rispetto a quello che si vedeva prima. Ci sono io con le mie rughe: faccio una dark lady, una fallita”.

Isabella Ferrari, poi, ha parlato anche della sua vita sentimentale affermando come abbia avuto sempre un compagno: “È difficile capire perché. Finivo una storia d’amore e ne cercavo un’altra”.

“Non mi piace la solitudine. Ora che so di non essere sola quando sono in hotel per un set non mi dispiace. Ho sempre cercato stabilità, affetto e casa: sono il mio cibo” ha aggiunto l’attrice.

L’interprete ha anche ripercorso la sua giovinezza, dalla decisione di andare via di casa alla pubblicazione di un 45 giri quando era ancora una bambina: “Si intitola Canto una canzone. È successo dopo il concorso Miss Teen Ager, in giuria c’era un discografico. Lì mi proposero di cambiare il cognome: all’anagrafe sono Fogliazza. Sono nata in un borgo di quattro case sperdute vicino a Piacenza che si chiama Ca’ Fogliazza. È la terra di Bellocchio, lavorare con lui è la cosa che più desidero al mondo, forse non sono adatta al suo cinema, chi lo sa. Ferrari dava l’idea dello sprint. Mio padre ci rimase malissimo, più di quando lasciai casa a 17 anni per fare tv con Boncompagni a Roma”.