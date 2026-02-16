Herbert Ballerina: età, studi, fidanzata, dove vive, l’amicizia con De Martino

Il ruolo ad Affari Tuoi, l’amicizia con De Martino, ma anche la vita privata: cosa c’è da sapere su Herbert Ballerina.

Herbert Ballerina è uno di quei personaggi che sembrano nati per stare davanti alla telecamera, capaci di trasformare ogni apparizione in un momento di comicità spontanea e irresistibile.

Dietro il nome d’arte, diventato ormai un marchio di fabbrica, c’è Luigi Luciano, classe 1980, originario di Campobasso e cresciuto artisticamente tra studi universitari, radio, web e televisione. Un percorso atipico, che lo ha portato a diventare una delle figure più riconoscibili della comicità italiana contemporanea.

Vita privata e carriera di Herbert Ballerina

Dopo gli studi in Scienze della Comunicazione, Luciano si avvicina al mondo dello spettacolo attraverso la collaborazione con la Shortcut Productions di Marcello Macchia (ovvero Maccio Capatonda) e Enrico Venti (Ivo Avido), dove il suo personaggio Herbert Ballerina prende forma e conquista il pubblico grazie a un umorismo surreale, tempi comici perfetti e un’ingenuità volutamente esagerata. Nei programmi della Gialappa’s, Herbert inizia a farsi conoscere al grande pubblico ma il successo arriva con il debutto nel grande cinema nel 2011 nella pellicola Che Bella Giornata di Checco Zalone. In seguito radio – con Lo Zoo di 105 – e poi ancora tv, con la serie Mario e cinema, con le pellicole Italiano Medio e Quel bravo ragazzo.

Oggi Herbert Ballerina vive a Roma, dove alterna progetti televisivi e cinematografici alla vita privata, che mantiene sempre lontana dai riflettori. Il comico è fidanzato con l’attrice Lucia Di Franco: i due sono molto riservati e raramente si mostrano insieme sui social. Da quanto si apprende, la loro relazione sarebbe iniziata nel 2016.

Il suo rapporto con Stefano De Martino è uno dei capitoli più interessanti della sua carriera recente. I due si conoscono da tempo, ma è con Affari Tuoi su Rai Uno che la loro intesa artistica esplode definitivamente. De Martino, alla guida del programma, ha voluto accanto a sé Herbert Ballerina come spalla comica, intuendo che la sua presenza avrebbe aggiunto un elemento di imprevedibilità e leggerezza al format. La scelta si è rivelata vincente: la chimica tra i due è immediata, naturale, costruita su un gioco di ruoli perfetto. De Martino è il conduttore elegante e misurato, Herbert è la scheggia impazzita che rompe gli schemi con battute surreali e interventi fuori copione.

Il pubblico ha accolto questa coppia con entusiasmo. Herbert Ballerina porta ad Affari Tuoi un tipo di comicità che non invade, ma accompagna, creando un contrappunto ironico che valorizza il ritmo del programma. La sua capacità di improvvisare, di giocare con i concorrenti e di inserirsi nelle dinamiche del gioco senza mai appesantirle lo ha trasformato in un elemento chiave della nuova stagione del format.

Herbert Ballerina, con la sua comicità unica e la sua presenza scenica inconfondibile, si conferma così una delle figure più sorprendenti del panorama televisivo italiano. E accanto a Stefano De Martino, ad Affari Tuoi, ha trovato un ruolo che sembra cucito su misura per lui: quello della spalla perfetta, capace di trasformare un gioco in uno spettacolo.