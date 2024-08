Heather Parisi sul caso Sinner: “Se Djokovic fosse risultato positivo al doping sarebbe stato crocifisso”

Heather Parisi dice la sua sul caso di Jannik Sinner

Il caso Sinner continua a far discutere: questa volta è Heather Parisi, showgirl e volto della tv italiana, a intervenire sulla notizia della positività all’antidoping del tennista italiano, scagionato poiché l’assunzione della sostanza proibita è stata giudicata involontaria.

La ballerina, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Possiamo essere d’accordo che se Novak Djokovic fosse risultato positivo per doping (accidental or not) come è risultato per due volte Sinner la reazione di fan e media sarebbe ora diversa? Sarebbe stato crocifisso dai pro-vax e ogni titolo rimosso”.

Il tweet di Heather Parisi ha scatenato decine di commenti tra cui anche quello di Stefano Bonaccini, europarlamentare del Pd ed ex governatore dell’Emilia-Romagna, che ha replicato alla showgirl scrivendo: “Si occupi di cose che conosce”.

Heather Parisi è nota per aver preso posizioni no vax in passato dichiarandosi più volte scettica sui vaccini anti-Covid e prendendo per questo le posizioni di Novak Djokovic che aveva deciso di non vaccinarsi.