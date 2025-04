Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 2 aprile 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 2 aprile 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. In primo piano il caso di Andrea, il giovane studente di informatica morto a Perugia in seguito all’ingestione di una dose massiccia di un farmaco soggetto a prescrizione: il programma mostrerà una nuova ricetta falsa spedita dopo la morte del ragazzo. C’è un giro di false ricette per medicinali riservati ai malati terminali e molti medici hanno scritto a “Chi l’ha visto?” allarmati: com’è possibile che i dati vengano utilizzati a loro insaputa?

Si parlerà poi della scomparsa di Paolo: non va all’incontro dal notaio con il fratello gemello Luca e sparisce nel nulla. Doveva comprare la quota di casa del fratello con cui non andava più d’accordo. Che cosa è successo? Luca ci dice che quando è uscito al mattino il fratello era ancora a letto ma ci sarebbe una testimone che lo avrebbe visto in bicicletta a quell’ora.

E poi il caso di Pierina Paganelli: la nuora, Manuela Bianchi, ha confermato durante l’incidente probatorio che il giorno del ritrovamento di Pierina, Louis Dassilva la stava aspettando e le disse che c’era una donna a terra e che c’erano dei cocci di vetro a terra. Ma secondo la difesa di Dassilva nel racconto di Manuela ci sono molte cose che non tornano e addirittura il responsabile potrebbe essere Loris.

I resti di Mara Favro sono stati trovati vicino al depuratore di Gravere. Secondo il consulente della famiglia Fabrizio Pace non è ancora possibile sapere come è stata uccisa: bisognerà attendere i risultati delle analisi. Ma dove è successo? E’ stata lei a spedire strani messaggi fino alle 6 del mattino o qualcuno aveva preso il suo cellulare e Mara era già morta?

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 2 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.