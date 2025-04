Rissa tv tra Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti: “Sei fuori di testa”, “Sei un cretino” | VIDEO

Animato botta e risposta a È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 1 aprile, tra i giornalisti Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti. I due hanno iniziato a discutere mentre si parlava dell’atteggiamento della premier Meloni nei confronti di Ursula von der Leyen. “Siamo fuori di testa, ci rendiamo conto dove la von der Leyen vuole andare?” ha dichiarato il reporter de Il Fatto Quotidiano con il collega che ha replicato: “Ma come ti permetti? Non sei a teatro!”.

“Smettila Sallusti. Esci dalle redazioni, esci dalle televisioni, e ti permetti di dare lezioni. Tu sei fuori di testa” replica di nuovo Scanzi. “Sei un cretino” ribatte Sallusti. E ancora: “Detto da te è un complimento” risponde Scanzi, che aggiunge: “Sei un incompetente storico. Sono vent’anni che dici sciocchezze”. Sallusti, quindi, fa riferimento alle polemiche che hanno investito Scanzi in seguito alla sue dichiarazioni da Alessandro Cattelan sui “titolisti”. “Chiedilo ai tuoi colleghi che hai insultato mentre tu vai nei salotti e nei teatri. Ti hanno fatto un culo così, giustamente” dichiara Sallusti che poi aggiunge: “Le sostanze fanno male. Vai a fare in culo”.