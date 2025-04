Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla: il film in onda su Rai 1. Trama, cast e streaming

Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla è un film per la tv in onda questa sera, 2 aprile 2025, in occasione dell’anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, trasmesso in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30. Il film diretto da Andrea Porporati è tratto dal libro di Lino Zani dal tiolo Era Santo era Uomo edito da Mondadori nel 2011. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Nel 1981 Lino è un giovane maestro di sci e alpinista, insieme alla famiglia gestisce un rifugio sulle vette dell’Adamello. È passato qualche tempo dall’attentato a Giovanni Paolo II, a la famiglia Zani riceve una visita del tutto inattesa e al tempo stesso straordinaria: Karol Wojtyla chiede di poter trascorrere tre giorni presso il rifugio. Ma le sorprese per la famiglia Zani non finiscono qui, insieme al papa arriva anche un suo caro amico, altra importante personalità di quel periodo: il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini (Giuseppe Cederna).

Chiaramente la vita nel rifugio Zani viene stravolta da queste visite inattese e straordinarie. Gli Zani sono persone semplici, abituati ad accogliere sciatori e scalatori con cordialità, ma anche in maniera un po’ spartana , modi che si addicono a quel luogo così estremo come il monte Adamello. Ma forse sono proprio queste le caratteristiche ricercate da Papa Wojtyła, insieme alla pace alla tranquillità garantite da un luogo così remoto.

Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Giorgio Pasotti interpreta Lino Zani, mentre a interpretare Papa Giovanni Paolo II è Aleksei Guskov. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Giorgio Pasotti: Lino Zani

Aleksei Guskov: papa Giovanni Paolo II

Claudia Pandolfi: Angela Tonati

Ugo Dighero: Don Stanislao

Giuseppe Cederna: Sandro Pertini

Fabio Fulco: Franco

Katia Ricciarelli: Carla

Streaming e tv

Dove vedere Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla? Appuntamento questa sera, 2 aprile 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.