Messa in tv 20esimo anniversario della morte di Giovanni Paolo II: dove vedere, canale, streaming, orario, oggi, 2 aprile, San Pietro, Tv2000

Oggi, 2 aprile 2025, ricorre il ventesimo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, uno dei pontefici più amati, che ha segnato un’intera generazione. In sua memoria oggi pomeriggio nella Basilica di San Pietro si tiene una Santa Messa presieduta dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Appuntamento oggi, 2 aprile 2025, alle ore 15. Dove seguire la Messa per i 20 anni dalla morte di Papa Giovanni Paolo II in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento oggi, 2 aprile, alle ore 15 in diretta dalla Basilica di San Pietro su Tv2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Oggi è anche la festa di San Francesco di Paola. Inoltre, alle 16.30 in onda il documentario di Tv2000 ‘Giovanni Paolo II. Una storia insieme’ di Monica Mondo, e in seconda serata il documentario ‘Giovanni Paolo II. L’atleta di Dio’, tratto dalla serie ‘I grandi Papi’, e diretto Luca Salmaso e Marco Marcassoli.

Messa in tv 20 anni morte Giovanni Paolo II streaming live

Se non siete a casa potete seguire la Santa Messa di oggi anche in streaming sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet e sui canali social e YouTube di Vatican Media.