Guerra in Ucraina, David Beckham lascia il suo profilo Instagram a una dottoressa che salva i bambini

L’ex campione del calcio inglese David Beckham ha ceduto per un giorno il suo profilo Instagram a una dottoressa ucraina, che ha mostrato a milioni di follower la vita in un centro perinatale sotto i bombardamenti.

“Oggi consegno i miei canali social a Irina, la responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv, in Ucraina, dove sta aiutando le madri a partorire”, ha annunciato l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Milan. Irina Kondratova, un’anestesista, ha utilizzato le storie Instagram del calciatore, seguito da 71,5 milioni di persone, per mostrare la vita nel rifugio antiaereo in cui le pazienti sono state costrette a ripararsi dall’inizio dell’invasione. Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, è stata colpita pesantemente dai bombardamenti russi nelle scorse settimane.

In precedenza Beckham e sua moglie, l’ex Spice Girl Victoria, avevano donato un milione di dollari ai bambini ucraini. Questa volta l’iniziativa fa parte di un collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef).