Guè Pequeno ci ricasca. Il noto rapper ha pubblicato sui social un video intimo in cui fa sesso con una ragazza. Una svista, evidentemente, dato che il filmato è rimasto online solo per poco. Il cantante, dopo essersi reso conto dell’errore, lo ha subito cancellato. Ma nell’epoca dei social, basta pochissimo perché un contenuto diventi virale.

Molti utenti infatti hanno salvato il filmato prima che venisse eliminato. Nella Storia Instagram in questione Guè è nudo a pancia in su con una ragazza seduta su di lui di spalle, impegnati nell’atto sessuale. La notizia ha fatto subito il giro del web: d’altronde il rapper è seguito da oltre 2 milioni di persone, per cui un tale sbaglio non poteva passare inosservato.

Per fortuna la ragazza, di spalle, non risulta riconoscibile. Il video è apparso sui social del cantante domenica 26 marzo intorno alle 6 del mattino. Nonostante l’ora, qualcuno tra i suoi tanti follower ha fatto in tempo a salvarlo e a condividerlo. Resosi conto della gaffe, Gué lo ha frettolosamente rimosso, ma era ormai troppo tardi. Probabilmente si trattava di un filmato girato per uso privato e che è finito online per errore.

L’artista al momento non ha fornito commenti. C’è da dire però che non è la prima volta che Guè casca in errori del genere. Nell’agosto 2017 il cantante aveva pubblicato, sempre su Instagram, un altro video privato, mentre era intento a masturbarsi. Anche in quel caso le immagini vennero subito rimosse, ma fecero comunque il giro della rete. Tale episodio fu raccontato nella canzone Adios, con Emis Killa, nella quale rappa: “Uscire il ca**o nelle storie non è stato un dramma, letteralmente pesce in faccia a tutta Italia”.