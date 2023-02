Chi è Guè, il rapper ospite al Festival di Sanremo 2023 dalla Costa Smeralda

Guè Pequeno sarà ospite al Festival di Sanremo 2023 esibendosi sul palco galleggiante della Costa Smeralda nella serata del giovedì, 9 febbraio 2023. Non mancheranno collegamenti in diretta con Amadeus. In ogni serata infatti ci saranno altri due palchi oltre a quello su cui gareggeranno i 28 cantanti in concorso: quello di piazza Colombo e quello sul mare della Costa, posizionata proprio di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. In quello galleggiante si alterneranno nel corso delle cinque serate nomi di prestigio come Fedez, Salmo e lo stesso Gué.

Il rapper fa il suo esordio verso la fine degli anni ’90, quando Il Guercio – suo iniziale pseudonimo – ha conosciuto Jack La Furia. Proprio l’amicizia con lui lo porta ad essere parte – insieme anche al suo ex compagno di scuola Dargen D’Amico – dei Sacre Scuole prima e dei Club Dogo poi. Nel corso degli anni Gué Pequeno ha collaborato con i maggiori artisti della scena underground e non, tra cui Noyz Narcos del TruceKlan, J-Ax, Marracash ed Entics.

Nel 2010 ha pubblicato il libro La legge del cane, scritto a quattro mani sempre con l’amico e partner Jake La Furia. Nel marzo del 2011 va in onda su Deejay TV con il programma Un giorno da cani, format televisivo di quattro puntate dove lui e Jake La Furia provano esperienze lavorative tramutandole in testi per le loro canzoni rap, con Don Joe alla base.

Nel mese di giugno 2011 esce il suo primo album da solista, intitolato Il ragazzo d’oro, che vede la partecipazione di diversi rapper italiani, tra cui Marracash, Entics, Ensi e Jake La Furia. Il disco è stato anticipato dal singolo Non lo spegnere (Reloaded) e successivamente viene estratto anche il videoclip per il brano Ultimi giorni.

Sempre nel 2011 poi il rapper fonda insieme a DJ Harsh l’etichetta discografica indipendente Tanta Roba, il cui primo prodotto è stato Il mio primo disco da venduto di Fedez. Il 20 gennaio 2012 esce Fastlife Mixtape Vol. 3, frutto della collaborazione con DJ Harsh e altri artisti italiani del genere come il già citato Fedez, Emis Killa, Salmo, Gemitaiz e Daniele Vit.

Nel mese di giugno 2014 Bravo ragazzo è stato certificato disco di platino per aver raggiunto la soglia delle 50 mila copie vendute. All’inizio del 2016, poi, il rapper ha annunciato attraverso i social network la realizzazione di un album in studio insieme all’altro noto rapper Marracash: l’album si intitola Santeria ed è composto da 15 brani, tra cui il singolo apripista Nulla accade.

Nello stesso anno Gué Pequeno è stato scelto tra i giudici della terza edizione del programma televisivo TOP DJ. Il 21 aprile 2017 Gué Pequeno ha pubblicato per il download digitale e per lo streaming il singolo Trinità, quest’ultimo promosso dal relativo videoclip diretto da Igor Grbesic e Marc Lucas.

A seguire è stato il doppio singolo Non ci sei tu/T’apposto, pubblicato il 2 giugno dello stesso anno. Il 6 giugno il rapper ha annunciato in via ufficiale il quarto album solista Gentleman, uscito il 30 dello stesso mese e composto da diversi brani in collaborazione con vari artisti, tra cui Sfera Ebbasta e Marracash. La promozione dell’album è proseguita con la pubblicazione del singolo Milionario; uscito il 7 luglio, ha raggiunto la nona posizione della Top Singoli venendo certificato doppio disco di platino dalla FIMI per le oltre 100 mila copie vendute.

Il successivo singolo, Lamborghini, ha invece conquistato la vetta della rispettiva classifica, vendendo oltre 150 mila copie in Italia. Il 6 aprile 2018 Guè Pequeno ha pubblicato il singolo inedito Come se fosse normale. Il 1° agosto 2018 il rapper annuncia ufficialmente la sua entrata nella Billion Headz Music Group, etichetta fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Il 24 dello stesso mese annuncia tramite i propri social ufficiali l’uscita del quinto album solista Sinatra. L’8 febbraio 2019 si è esibito al 69º Festival di Sanremo, duettando con Mahmood al brano Soldi, in seguito proclamato vincitore nella serata conclusiva della manifestazione. Da aprile 2019 è giurato del talent show The Voice of Italy.

Il 14 giugno 2020 Gué Pequeno ha annunciato il settimo album Mr. Fini, da lui definito il proprio «kolossal» e pubblicato il 26 dello stesso mese. Da esso sono stati estratti i singoli Saigon e Chico, il secondo dei quali ha raggiunto la quinta posizione della Top Singoli Successivamente è stato estratto come singolo anche 25 ore, per l’occasione in una versione remixata da Shablo e che ha visto la partecipazione vocale di Ernia. Nello stesso anno ha collaborato con Anna alla realizzazione del singolo Bla Bla, uscito nel mese di ottobre. A dicembre 2020 il rapper ha pubblicato l’inedito Vita veloce freestyle, prodotto da DJ Harsh.

Il 26 marzo 2021 il rapper ha ripubblicato l’album di debutto Il ragazzo d’oro in occasione del decennale dalla sua uscita. Oltre ai brani dell’edizione originaria, qui presenti in veste rimasterizzata, sono contenuti anche remix inediti realizzati da svariati artisti appartenenti alla scena hip hop italiana come Charlie Charles, Gemitaiz e Lazza. Il 9 aprile 2021 esce il mixtape Fastlife 4, che continua la serie di mixtape iniziata nel 2006 insieme a DJ Harsh.

Il 14 novembre il rapper ha rivelato il cambio di pseudonimo da Gué Pequeno a Guè, annunciando nelle settimane successive il settimo album Guesus. Pubblicato il 10 dicembre, il disco presenta la partecipazione di diversi artisti, tra cui Coez, Ernia, Elisa e Rick Ross, e ha debuttato direttamente al primo posto della Classifica FIMI Album. Per promuovere il disco, il rapper ha tenuto un concerto speciale presso il Fabrique di Milano il 24 febbraio 2022.

A gennaio 2023 l’artista ha rivelato i dettagli inerenti all’ottavo album Madreperla, la cui uscita è avvenuta il 13 dello stesso mese. Il disco è stato interamente prodotto da Bassi Maestro e si compone di dodici brani prettamente hip hop, di cui alcuni realizzati con Paky, Anna, Marracash, Sfera Ebbasta e Rkomi; nella lista tracce vi appare anche Mollami pt. 2, continuazione di Mollami (tratto da Vero del 2015) e scelto come singolo apripista del progetto.

Vita privata

Da bambino il rapper non ha vissuto un’infanzia particolarmente felice: nei primi anni dell’adolescenza il ragazzo è stato vittima di diversi episodi di bullismo e non era raro che venisse preso in giro ed emarginato dai coetanei a causa del suo occhio. Gue Pequeno ha infatti una ptosi palpebrale, ossia un problema al muscolo elevatore della palpebra che non permette all’occhio di aprirsi.

“Ero molto particolare, introverso… non timido, ma introverso, avevo un occhio chiuso – ha dichiarato Gue Pequeno ai microfoni di Radio Dj. “Il cambiamento è avvenuto nei primi anni di liceo, sono diventato amico di personaggi giusti… gente che faceva brutto, bruttissimo. Mi hanno preso in simpatia e da lì è partita l’escalation“. Insomma, un cambiamento radicale per il rapper milanese.

“Sono stato in un call center, ho fatto il magazziniere con Marracash, spostavamo casse piene di Swatch. Intanto smazzavamo un po’ di fumo, non era una cosa da malavitoso, giravamo un po’ a Parco Sempione” – ha raccontato Gue Pequeno a Rockit.it. “Ero in paranoia e non sapevo assolutamente cosa fare della mia vita, allora mi iscrissi ad un corso di dizione e doppiaggio teatrale visto che mi piaceva il cinema. In quel periodo intanto esce il secondo disco con i Club Dogo, sono entrati i primi soldi e non ho più fatto lavori ordinari”. La compagna (fidanzata) di Guè Pequeno si chiama Yusmary Ruano, è di origine cubana e di professione fa la modella e la cantante. I due hanno avuto da poco un figlio. Su Instagram il rapper ospite a Sanremo 2023 è seguito da oltre 2 milioni 200mila follower.