Polemiche su Gué Pequeno dopo il tweet “#PrayforFedez”

Non sono passate neanche poche ore dall’intervista rilasciata da Fedez a “La Confessione” di Peter Gomez, sul Nove (nella quale il rapper milanese ha confessato di avere un rischio sclerosi multipla), che sul web e sui social si è scatenata una enorme polemica per un tweet di Gué Pequeno.

Il rapper, ex produttore discografico proprio di Fedez, ha lanciato infatti un tweet con la scritta “#PrayforFedez“. All’apparenza un messaggio di solidarietà (come quelli che in passato sono girati sul web in occasione di grandi attentati, vedi #PrayforManchester) se non fosse che Gué Pequeno ha ormai abituato i suoi fan ai suoi comportamenti decisamente anticonvenzionali e politicamente scorretti sui social network.

Dunque, si tratta di una provocazione di dubbio gusto o di un semplice gesto solidale? I fan dei due rapper non sembrano avere dubbi e propendono soprattutto per la prima. E sono corsi sotto il post di Gué Pequeno per insultare uno o l’altro cantante. “Tweet di cattivo gusto”, ha scritto un utente seguito a ruota da un altro: “Che caduta di stile, non mi sembra una cosa da scrivere”.

Tra Fedez e Gué Pequeno, del resto, non corre buon sangue da molto tempo. In più occasioni, infatti, il Guercio ha colto la palla al balzo per lanciare stilettate contro il collega ed ex amico, reo a suo dire di aver “cercato il successo spasmodicamente” e di essersi dunque venduto in nome del denaro. In una delle vecchie puntate de “La Confessione”, lo stesso Gué Pequeno era tornato sul tema Fedez, definendo il colega “un personaggio che per motivi personali non mi va a genio, non ha comportamenti corretti ma non li voglio svelare”.

Per la verità, lo scorso anno i due rapper sembravano essersi riavvicinati quando, il 1 giugno 2018, Fedez e J-Ax avevano tenuto il loro famoso concerto a San Siro. In quell’occasione, infatti, Gué Pequeno era salito sul palco tra gli ospiti della serata. Ma nell’intervista a Peter Gomez, Fedez ha spiegato come è andata dopo: “Lui è venuto e ha suonato, poi però appena è sceso dal palco ha ricominciato ad insultarmi come prima, secondo me non ci fai neanche bella figura. Non so, o gli hanno riferito delle cose sbagliate, oppure ha dell’astio nei miei confronti, che spero riesca a risolvere”.

Sarà stata quest’ultima frase a scatenare quello che sembra a tutti gli effetti un post che fa macabra ironia sul rischio di sclerosi multipla per Fedez? Nonostante il fiume di polemiche, Gué Pequeno non ha fatto altre repliche sui social.

