Il toccante messaggio di Chiara Ferragni a Fedez dopo l’intervista sulla sclerosi multipla

Chiara Ferragni commenta l’intervista di Fedez in cui il marito ha rivelato: “Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla”.

Un annuncio, quello del rapper, che ha scioccato i fan. Fedez, nell’intervista a Peter Gomez, ha spiegato: “È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla“.

Chiara Ferragni, su Instagram, ha commentato l’intervista rilasciata da Fedez a “La Confessione“, il programma in onda su Nove.

“La più bella intervista che tu abbia mai fatto, amore mio. Ora sei libero”, ha scritto la fashion blogger. Parole toccanti che sono state molto apprezzate dai fan dei Ferragnez.

Non è casuale il riferimento fatto dall’influencer a una sorta di libertà riconquistata dal marito. Oltre alla rivelazione sul rischio di malattia, infatti, Fedez si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe.

Il rapper, ad esempio, ha parlato dei veri motivi alla base della rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi. “Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita – ha detto Fedez – La canzone ‘Andiamo a comandare’ ci esplose in mano, tutto avvenne in un clima di vera amicizia. Devo capire dove io stesso ho sbagliato, se riesco a parlarne oggi è perché sono stato aiutato dalla mia famiglia e da professionisti. Non so se la separazione è da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti quello che penso nella maniera più brutta possibile. L’altro motivo è che probabilmente non servivo più”.

Potrebbero interessarti È morto Ron Leibman, il papà di Jennifer Aniston in Friends: aveva 82 anni Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 7 dicembre Ascolti tv venerdì 6 dicembre 2019: 20 anni che siamo italiani, Il processo

Insomma, Fedez nella trasmissione di Nove si è liberato di molti pesi. Un atteggiamento che è piaciuto a Chiara Ferragni, che ha deciso di lodarlo pubblicamente su Instagram con questo toccante messaggio molto apprezzato dai fan della coppia.