È morto Giovanni Di Cosimo, trombettista di Propaganda Live: aveva 61 anni

È morto all’età di 61 anni Giovanni Di Cosimo, trombettista di Propaganda Live. A dare la notizia della scomparsa è stata la stessa trasmissione di La7 con un post pubblicato sui social: “Con immenso dolore salutiamo Giovanni Di Cosimo, il nostro amico, fratello, trombettista dal cuore gentile. Siamo vicini con tutto l’affetto possibile ai suoi cari, a sua figlia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Giovanni, il tuo sorriso, la tua umanità, la tua arte rimarranno con noi, sempre”. Il programma era già stato colpito da un lutto pochi mesi fa quando è venuta a mancare a soli 44 anni Valentina Del Re, violinista nota anche per la partecipazione alla trasmissione.

Chi era Giovanni Di Cosimo

Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Giovanni Di Cosimo è stato ideatore, compositore e produttore del progetto “Etruria Criminale Banda” con cui ha pubblicato l’omonimo album nel 2005. Successivamente ha dato vita al progetto “Giovanni Di Cosimo NU”, da cui è nato il disco Giovanni Di Cosimo NU5TET. Inizia a collaborare con il team di Diego Bianchi prima con Gazebo, in onda su Rai 3, e poi con Propaganda Live, in onda su La7, di cui diviene membro fisso della band live del programma. “Giovanni Di Cosimo è stato una colonna di qualcosa di nuovo e di bello. Di qualcosa che prima non c’era. Una storia di amicizia, compagno di giochi dalla prima puntata di Gazebo. È incredibile che tu improvvisamente non ci sia più. Ci manchi, ci mancherai, ma tanto. Un abbraccio da tutta La7 ai tuoi affetti, alla tua famiglia, a chi ti voleva bene” ha scritto sul suo profilo X Andrea Salerno, direttore di La7 e autore delle trasmissioni di Diego Bianchi.