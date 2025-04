È morta Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live: aveva 44 anni ed era malata da tempo

È morta a soli 44 anni Valentina Del Re, violinista nota, tra le altre cose, per la sua partecipazione al programma di La7, Propaganda Live. Nata a Roma, la musicista era malata da tempo. I funerali si terranno il 12 aprile alle 11, al Tempio Egizio. Valentina Del Re aveva iniziato a suonare all’età di 5 anni alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Diplomata in violino presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, l’artista è stata ricordata dalla scuola sui social come una “musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa”.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui Domenica In e per l’appunto Propaganda Live, la trasmissione condotta da Diego Bianchi grazie alla quale aveva raggiunto la notorietà. Laureata in Filosofia con Lode all’Università di RomaTre, ha suonato a lungo nell’orchestra dell’ateneo che aveva contribuito a fondare.

è morta valentina del re, storica violinista di propagandalive. era da tempo malata. la settimana scorsa non era apparsa in puntata. l’ultima partecipazione risaliva al 29 marzo. aveva solo 44 anni. pic.twitter.com/TogZ9burLW — Massimo Falcioni (@falcions85) April 11, 2025

“Una ragazza dal cuore d’oro, una cara amica, una musicista splendida. Le voglio bene e la stimo, ha in sé tutte le qualità che i protagonisti odierni del mondo della musica dovrebbero avere: competenza, serietà, generosità e soprattutto cuore. Ad maiora, sempre!” ha scritto sui social Valerio Vicari, direttore dell’orchestra.