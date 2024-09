È morto Giorgio Antonini, controfigura di Indiana Jones e James Bond: lo stuntman aveva 59 anni

È morto lo stuntman Giorgio Antonini: aveva 59 anni

È morto all’età di 59 anni lo stuntman Giorgio Antonini. Figlio dell’attore e caratterista Artemio, Giorgio, prima di lavorare nel mondo del cinema, era stato maestro di arti marziali e lavorato come buttafuori in discoteca.

Poi ha iniziato a lavorare per il grande schermo, ricoprendo il ruolo di stuntman anche in diverse pellicole hollywoodiane. Giorgio Antonini, infatti, è stata la controfigura di Indiana Jones nell’ultimo film della saga, Indiana Jones e il quadrante del destino.

Inoltre, aveva lavorato come stunt in No time to die, pellicola della saga di James Bond all’epoca interpretato da Daniel Craig, e in Avengers – Age of Ultron.

Giorgio Antonini è morto a causa di un male incurabile che non gli ha lasciato scampo, lasciando un grande vuoto tra parenti e amici così come testimoniano i messaggi social.

Tra questi, quello dell’amico Stefano che ha scritto: “Era un grande stunt coordinator, un uomo buono. Ci avevo fatto un paio di film tanti anni fa, non l’avevo più incontrato. Me lo ricordo come un atleta spettacolare, un ragazzo di sani principi. Non sapevo più niente di lui, se non il fatto vedevo spesso il suo nome nei titoli di coda di film americani di alto budget”.