Ultimo aggiornamento ore 17:58
Home » Spettacoli
Spettacoli

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza a Sanremo: “Notizia totalmente inventata”

Credit: AGF

Sui suoi social la presidente del Consiglio ribadisce che non sarà all'Ariston

di Niccolò Di Francesco
Giorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere alla prima serata del Festival: la premier lo ha ribadito in un post pubblicato sui suoi profili social. “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza”. La presidente del Consiglio continua: “A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale. Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”.

Nei giorni scorsi, infatti, era circolata con insistenza un’indiscrezione secondo la quale la presidente del Consiglio era stata invitata dal conduttore Carlo Conti ad assistere alla serata inaugurale del Festival. Una notizia che era stata smentita dallo stesso presentatore e direttore artistico della kermesse, il quale aveva scritto sui social: “Fake. Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienza”. Nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, inoltre, Carlo Conti ha nuovamente smentito di aver invitato la premier all’Ariston aggiungendo: “Giorgia Meloni è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire al Festival”. E sull’accusa di essere “meloniano” ha aggiunto: “Una volta mi dicevate Renziani ora divento meloniano. Io sono indipendente nel mio lavoro che è poi fare orgogliosamente il giullare in tv”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca