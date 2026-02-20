Giorgia Meloni non sarà in platea durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 in programma martedì 24 febbraio: lo ha dichiarato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, smentendo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore. Il presentatore, sul suo profilo Instagram, ha postato la notizia, secondo la quale la presidente del Consiglio era stata invitata dallo stesso Conti ad assistere alla serata inaugurale del Festival. Notizia che, per l’appunto, è stata categoricamente smentita dal conduttore che ha scritto: “Fake. Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienza”.

In una recente intervista a Rtl 102.5, intanto, Conti ha confermato che questo sarà il suo ultimo Festival di Sanremo: “Questo è il mio quinto festival, il numero perfetto per smettere: va bene così. Negli ultimi 12 anni la direzione artistica l’abbiamo fatta in tre: 10 anni tra me e Amadeus e due anni Baglioni, abbiamo fatto un grande lavoro in questi 12 anni ma è anche bello cambiare, con nuove idee, nuova linfa”. Il conduttore, poi, aveva dichiarato che nella settimana di Sanremo si finisce “nel frullatore: la conduzione è la cosa più facile, la punta dell’iceberg, la direzione artistica invece impone di seguire tutto, le luci, le prove, le piccole sfumature, le idee che metti dentro con il gruppo di autori. Ti alzi la mattina, vai in conferenza stampa, rispondi alle domande, alcune pertinenti altre fatte per cercare polemica ma fa parte del gioco, poi ci sono le prove, i dettagli, l’ultima riunione scaletta, i momenti da condividere con i co-conduttori. Il pranzo? Spilluzzico qualcosa in camerino. I riposini? Non c’è tempo”.