Gigi Proietti: “Gli anziani non sono mai stati così poco rispettati”

Gigi Proietti, ospite del programma “Propaganda Live” il 24 aprile scorso, commentò il trattamento riservato agli anziani nel corso della pandemia da Covid-19, una riflessione che risulta quantomai attuale oggi, all’indomani dell’infelice tweet del governatore ligure Giovanni Toti sugli anziani “non indispensabili”. “Se vogliamo essere seri, non esiste un momento storico nella nostra civiltà dove gli anziani non sono stati rispettati come adesso, e questa cosa mi fa un po’ incazzare – disse Porietti nel corso della trasmissione condotta da Diego Bianchi – C’è mancanza di rispetto”. Gigi Proietti è morto all’alba del 2 novembre 2020 in una clinica romana, dove era ricoverato da diversi giorni, nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

