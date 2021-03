Come sta Gianni Morandi? Le condizioni di salute del cantante

Come sta Gianni Morandi? Quali sono le sue condizioni di salute? Ve lo diciamo subito: il cantante non è in alcun modo in pericolo di vita. Le sue condizioni di salute sono buone anche se lo spavento è stato grande. Ma cosa è successo? Ieri pomeriggio, 11 marzo 2021, il cantante bolognese ha spaventato e non poco famiglia, amici e fan. Tutta colpa di un incidente in campagna. Mentre “stava bruciando delle sterpaglie in giardino – hanno raccontato dal suo entourage – è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione”. Quindi la corsa in ospedale è il ricovero a Cesena in seguito alle ustioni riportate, in particolare, alla mano destra.

“Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente”. Dopo la paura iniziale, però, Morandi è anche riuscito a scherzare con gli operatori sanitari e ha fatto un selfie insieme a loro.

Poche ore prima dell’incidente Gianni Morandi aveva postato una foto sorridente sul trattore in campagna con un paio di guanti nuovi da lavoro. Il cantante comunque sta bene ma dovrà curare le ustioni che ha riportato alle mani e alle gambe.

Leggi anche: 1. Il nipote Giovanni lo imita, la reazione di Gianni Morandi. Il video / 2. Coronavirus, Gianni Morandi nella bufera per aver indossato una mascherina “egoista” / 3. Gianni Morandi non si chiama Gianni. Ai fan: “Ecco qual è il mio vero nome”

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 11 marzo: Che Dio ci aiuti 6, Wonder Woman, Anni 20, Piazzapulita Che Dio ci aiuti 7 si farà? Le anticipazioni sulla settima stagione Lui è peggio di me: anticipazioni e ospiti della quarta e ultima puntata