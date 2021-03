Gianni Morandi ricoverato d’urgenza a Bologna per ustioni

Il cantante Gianni Morandi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe, provocate da un incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 11 marzo.

Secondo quanto ricostruito, l’interprete 76enne stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco.

Trasportato all’ospedale di Bologna, è stato curato dai medici, che in particolare hanno rilevato importanti ustioni sulla mano destra.

Motivo per cui, in serata, è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti. Il cantante, a quanto si apprende, superato lo spavento, è riuscito a scherzare con i medici, facendosi anche un selfie con loro.

Poco prima dell’incidente, Morandi aveva postato una foto sul suo profilo Facebook che lo ritraeva sorridente mentre trasportava proprio le sterpaglie che successivamente hanno provocato l’incendio nel quale è rimasto ferito. “Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…” si legge nella didascalia dell’immagine.

