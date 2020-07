Magalli querela Cirillo dopo la frase sulla madre

Giancarlo Magalli non ci sta, e dopo una lunga querelle in cui è stato accusato dall’ex collega Marcello Cirillo di essere “cattivo” e di aver cacciato sia lui che Adriana Volpe dal programma, decide di querelare il conduttore. “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, ha scritto il presentatore de “I Fatti Vostri” in un post su Facebook in cui ha annunciato l’azione legale. Poi, in un commento al suo post, ha aggiunto: “A parte che sono cattivo ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni?”

“E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso. E lui lo sa bene”, conclude Magalli. Cirillo aveva detto che Magalli aveva preso in giro il tremolio delle mani di sua madre, dicendole che poteva “suonare le maracas”.

