Gerry Scotti rompe il silenzio su Fedez: “Ho visto il suo video anche se avevo altre cose da fare”

Gerry Scotti rompe il silenzio su Fedez: “Ho visto il suo video”

Gerry Scotti rompe il silenzio su Fedez e chiarisce di non aver litigato con il rapper: il conduttore, infatti, aveva postato su TikTok un video ironico in cui prendeva in giro Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal cantante e di cui il presentatore è stato anche ospite, in seguito alle liti tra lo stesso Fedez e l’ormai ex co-conduttore Luis Sal.

Un filmato, però, che non è piaciuto a Fedez, il quale, proprio durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, ha dichiarato: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler”.

gerry scotti non sa manco dove sta di casa la cattiveria..questo si crede troppo gesù cristo sceso in terra pic.twitter.com/67cMJ30Iwx — Sophia✨ (@Sophia__227) June 27, 2023

Ora, a fare chiarezza sull’intera vicenda è stato lo stesso Gerry Scotti. In un’intervista a TvBlog, infatti, il presentatore ha dichiarato: “Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste”.

“Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui” ha aggiunto Gerry Scotti.

Alle accuse di Fedez, il quale ha detto che Gerry Scotti continuava “a insultare”, il conduttore ha così replicato: “Io non commento le cose che faccio. Alcuni commentatori hanno cavalcato l’onda di quel fraintendimento, cioè di quel momento in cui Fedez ha detto di non conoscere Strehler. Altri hanno parlato, non io. Io, come nel mio stile, non ho detto nulla né in diretta né dopo”.

“L’ho detto e lo ribadisco: ogni generazione ha le sue forme di ignoranza. Dobbiamo rifarci ad uno dei massimi motti della cultura ellenica: una cosa sola io so, di non sapere. Non stupiamoci dell’ignoranza di uno, ci può essere una ignoranza ben più grave in un altro o in un altro ancora. Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere” ha aggiunto Gerry Scotti.

Il conduttore, quindi, ha detto che presto tornerà ospite a Muschio Selvaggio, pronto a interrogare Fedez: “Spero lui si prepari su vita, morte, miracoli e opere di Giorgio Strehler”.

“Ma lui farà a me una domanda altrettanto bastarda su uno che non conosco io e toccherà a me fare la figura dell’ignorante. Il bello di Muschio Selvaggio è proprio questo!” ha concluso il presentatore.