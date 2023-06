Gerry Scotti prende in giro Fedez e Luis Sal | VIDEO

Nella querelle tra Fedez e Luis Sal per il podcast Muschio Selvaggio si inserisce a sorpresa Gerry Scotti, che ha realizzato un video ironico in cui ha commentato la vicenda.

Nel filmato, postato sul suo profilo TikTok, il conduttore, al fianco di una pianta, afferma: “Brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i gironi ma se ne sta andando”.

Nella didascalia del video, inoltre, Gerry Scotti ha scritto “non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)” in riferimento alla ormai mitologica frase pronunciata nel video in Luis Sal ha raccontato la sua verità in merito ai dissidi con Fedez.