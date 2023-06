Nel corso dell’ultima puntata di Muscio Selvaggio, Fedez ha lanciato qualche bordata piuttosto esplicita a Gerry Scotti, ospite in uno storico episodio del suo podcast. Il noto conduttore in un video su TikTok aveva mostrato un alberello, prendendo in giro il format orfano di Luis Sal: È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”.

In quest’ultimo episodio del podcast, che vedeva ospite Morgan, Fedez ha voluto replicare al presentatore di Canale 5: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler”.

Il riferimento è alla gaffe del rapper che nel corso della puntata ammise di non sapere chi fosse Strehler, un mostro sacro del teatro. Morgan è intervenuto per dire la sua sul concetto di ignoranza: “È una parola interessante, non c’entra con i sentimenti, vuol dire ‘non conoscere’. Anche io sono ignorante, eppure sono un uomo colto, ma le cose che non conosco sono in realtà molte di più”.

Il cantautore ha poi soprattutto parlato del suicidio del padre, quando era un ragazzino: “Me ne sono vantato. È un gesto dissociativo, un gesto disperato. Usi questa cosa, cercando di trovarci dentro un’utilità. Perché altrimenti, oltre al danno c’hai una beffa. È stato spontaneo. L’ho sentito il giorno del funerale, ho sentito un privilegio di essere figlio di un suicida. È iniziata quel giorno la mia filosofia. È iniziata la filosofia. Perché la filosofia è chiederti: che cos’è questo?”.