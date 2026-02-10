Gerry Scotti: età, ex moglie e figli, dove vive, la nuova compagna architetto, gli studi

COSA SAPERE SULLO STORICO VOLTO MEDIASET, CONDUTTORE DI GRANDE SUCCESSO

Classe 1956, Gerry Scotti – all’anagrafe Virginio Scotti – oggi ha 69 anni ed è probabilmente uno dei conduttori più famosi di Mediaset. Originario del Pavese, lo storico volto televisivo è nato in una famiglia umile, dove il padre era un operaio e la madre una casalinga.

Non tutti sanno che Scotti ha concluso i suoi studi a Milano, dove si è diplomato al Liceo Classico. Inizialmente aveva deciso di proseguire gli studi, iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza, ma alla fine non ha concluso il percorso universitario. Tutto quello che c’è da sapere sul conduttore de La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti, chi è l’ex moglie, la nuova compagna: tutto su di lui

Gerry Scotti ha avuto un unico figlio, Edoardo, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso. Il conduttore si è sposato nel 1991 e dopo un periodo di crisi, lui e la moglie hanno deciso di separarsi nel 2002 e nel 2009 hanno ufficializzato il divorzio. Dal 2011 il conduttore Mediaset ha ritrovato l’amore al fianco di Gabriella Perino, architetto di successo, lontana dal mondo dello spettacolo.

Il conduttore e l’attuale compagna si conoscevano da tempo, ma si sono incontrati dopo anni grazie ai loro figli che andavano a scuola assieme. Si sono ritrovati in un momento in cui per entrambi era finito il loro matrimonio, si sono riavvicinati. La coppia oggi convive in una bellissima casa a Milano, un elegante appartamento che si trova nella zona di via Goldoni.

Oggi Gerry Scotti vanta una lunga carriera colma di successi alle spalle, i suoi esordi in televisione risalgono al 1983 quando ha esordito su Italia 1 nel programma Deejay Television, all’epoca infatti era un deejay di Radio Deejay. Da quel momento la sua presenza nel piccolo schermo non si è più fermata e oggi è il conduttore di successo che tutti noi conosciamo. Lo storico volto televisivo ha un unico figlio Edoardo, che gli cura la comunicazione sui social network. È nonno di tre nipoti, Virginia nata nel 2020, Pietro nato nel 2023 e Olivia nata nel 2025.

Il conduttore in diverse occasioni ha raccontato quanto per lui sia bello essere nonno e come fosse felice che il figlio avesse avuto più di un figlio, essendo sia lui che Edoardo figli unici. Quando è nato il secondo nipote, Pietro, aveva raccontato: “Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità, invece ora lui ha regalato a Virginia un fratellino e io sono felicissimo“. E in occasione dell’attesa della terza nipote, aveva detto a Verissimo di avere il cuore colmo di gioia per questo nuovo arrivo in famiglia.

Grande tifoso del Milan, Gerry Scotti ha anche un passato in politica, è stato eletto deputato per il Partito Socialista Italiano nel 1987, ruolo che ha ricoperto fino al 1992. Amante del vino, nel 2017 ha investito in questo settore, diventando socio dell’azienda vinicola Giorgi Wines. Per lui quest’anno è stato senza ombra di dubbio un grande successo, con il ritorno in tv de La Ruota della Fortuna, programma con cui ottiene ogni giorno ascolti davvero importanti, tra quelli più alti ci sono anche picchi che hanno superato il 26% di share.