Geppi Cucciari prende in giro il ministro Giuli: “È lo spirito dell’acqua, ma soprattutto del vino” | VIDEO

Geppi Cucciari prende in giro il ministro della Cultura Giuli

Geppi Cucciari prende di mira Alessandro Giuli: la conduttrice e comica, infatti, ha fatto il “verso” al ministro della Cultura durante la cerimonia di chiusura della Festa del Cinema di Roma.

“È gioioso approssimarsi dell’ora del desio, vi sono oltremodo riconoscente, non mi esprimo per celia. Giammai, ritengo il vostro tributo plasticamente propedeutico al soffio vitale che spira or ora alle mie spalle come anelito di simpatia e sincero tripudio. Lo spirito dell’acqua ma soprattutto del vino” ha dichiarato Geppi Cucciari dal palco facendo satira sui testi complessi spesso proposti da Giuli.

La comica, che ha annusato la cartelletta degli appunti scatenando le risate e gli applausi del pubblico, ha quindi aggiunto: “Scusate devono avermi dato per errore il discorso di qualcun altro. Chiedo scusa agli ospiti internazionali che non hanno capito cosa stessi dicendo, del resto manco io, manco voi. Chiedo scusa alle traduttrici che vorrei vedere cosa hanno pensato e cosa hanno detto soprattutto”.

Geppi Cucciari e il discorso di Giuli: “Ritengo il vostro tributo plasticamente propedeutico al soffio vitale che spira aurora come anelito di empatia e sincero tripudio” 😂 pic.twitter.com/kHANHJSBeM — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 27, 2024

Non è la prima volta che Geppi Cucciari fa satira sul governo e in particolar modo sul ministro della Cultura. In molti ricordano ancora la gaffe dell’ex ministro Sangiuliano quando, al Premio Strega, parlando dei libri finalisti, dichiarò: “Proverò a leggerli”.

“Ah, non li ha letti?” aveva replicato la presentatrice con il ministro che, realizzata la gaffe, aveva provato a correggersi: “Sì, li ho letti perché ho votato ma voglio, come dire, approfondire questi volumi”.

“Cioè, oltre alla copertina, dentro?” aveva replicato sarcastica Geppi Cucciari che poi aveva congedato Sangiuliano con un applauso da parte del pubblico.