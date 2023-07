La gaffe del ministro Sangiuliano sui libri finalisti del Premio Strega: “Proverò a leggerli” | VIDEO

La gaffe del ministro Sangiuliano sui libri finalisti del Premio Strega

Gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, nel corso della diretta del Premio Strega ha ammesso di non aver letto i libri finalisti.

Intervistato da Geppi Cucciari, conduttrice della serata, Sangiuliano, parlando dei libri finalisti, ha affermato: “Proverò a leggerli”.

“Ah, non li ha letti?” ha replicato la presentatrice con il ministro che, realizzata la gaffe, ha provato a correggersi: “Sì, li ho letti perché ho votato ma voglio, come dire, approfondire questi volumi”.

“Cioè, oltre alla copertina, dentro?” ha replicato sarcastica Geppi Cucciari che poi ha congedato Sangiuliano con un applauso da parte del pubblico. Il ministro della Cultura, infatti, fa parte della giuria che doveva analizzare quei libri e di conseguenza votarli.

La gaffe non è passata inosservata in rete ed è stata subito rilanciata sui vari social con battute e meme da parte di numerosi utenti.

“Ho capito perché il ministro Sangiuliano ha scelto di cancellare la #18App: lui i libri non li legge. Li scrive, li giudica ma non li legge. Ieri al Premio Strega è accaduta questa scena. Ministro, fatti perdonare: restituisci ai diciottenni la Card per i consumi culturali. Leggere serve!” ha invece commentato su Twitter il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi.