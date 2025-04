Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato dimesso dall’ospedale Santo Spirito di Roma: il Capo dello Stato, che ha lasciato il nosocomio intorno alle 9 di giovedì 17 aprile per fare rientro al Quirinale a bordo di un’auto presidenziale, era stato operato, nella serata di martedì, per l’impianto di un pacemaker. L’intervento, così come dichiarato dai medici, è perfettamente riuscito e questa mattina, il professor Roberto Ricci, primario del reparto di cardiologia, ha confermato le dimissioni del presidente della Repubblica. Mattarella era arrivato in ospedale nella serata di martedì dopo aver incontrato Gianni Letta, in occasione dei suoi 90 anni, e poi il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajic. Alle 20 è stato sottoposto a un intervento programmato già da tempo.