Decreto bollette, Bonelli: “Se convertissimo in energia le balle di Salvini avremmo già risolto” | VIDEO

Dopo numerosi rinvii, è approdato alla Camera il decreto bollette, il provvedimento del governo che prevede una dotazione di circa 3 miliardi di euro, oltre la metà dei quali destinati a finanziare il bonus per le famiglie. Il decreto è stato criticato dai partiti dell’opposizione, tra cui Verdi/Sinistra Italiana che, attraverso le parole del portavoce Angelo Bonelli, ha attaccato duramente non solo il provvedimento ma anche il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Se le balle di #Salvini si potessero trasformare in energia, avremmo risolto il problema energetico nel nostro Paese. pic.twitter.com/HsJEhXfdur — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) April 15, 2025

Durante il suo intervento in aula, infatti, Bonelli ha dichiarato: “Sono stati stanziati tre miliardi di euro, ma non avete avuto il coraggio di chiedere nemmeno un centesimo alle grandi società energetiche, che nel frattempo hanno accumulato extraprofitti per oltre 70 miliardi di euro”. Un’enormità secondo il deputato “non frutto del merito, ma di un sistema che ha favorito pochi”. “Come per le piramidi, le hanno costruite i faraoni o gli schiavi che trasportavano i massi?” ha aggiunto il deputato. Poi l’attacco a Salvini, che ha rilanciato il nucleare affermando che è l’unico modo per abbassare il costo delle bollette: “Se le balle di Salvini potessero essere convertite in energia, avremmo già risolto la crisi energetica di questo Paese”.