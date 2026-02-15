Geppi Cucciari, ecco dove vive: le sue case tra Milano e la Sardegna

LE DIMORE DELLA FAMOSA CONDUTTRICE, L’ARREDAMENTO ELEGANTE E DI CLASSE

Geppi Cucciari è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Diventata famosa grazie allo storico programma Zelig, di cui ha fatto parte per diversi anni ed edizioni, oggi è una conduttrice televisiva, radiofonica e attrice di grande successo. Alla guida del format Splendida Cornice, in onda in prima serata su Rai 3, è un personaggio molto apprezzato dal grande pubblico.

Nonostante la sua notorietà Geppi Cucciari è riservatissima per ciò che riguarda la sua vita privata, eppure è capitato – grazie anche ad alcune condivisioni sui social – di poter scorgere i dettagli delle sue due case.

Dove vive Geppi Cucciari, la conduttrice ha due case

Non tutti sanno, infatti, che Geppi Cucciari ha due case: una a Milano e una in Sardegna, sua terra d’origine. La conduttrice è nata a Cagliari ma è cresciuta a Macomer, piccolo comune nel cuore della Sardegna. Legatissima alla sua terra e alle sue origini, quando ha terminato la scuola si è trasferita a Milano per studiare Giurisprudenza e giocare a basket, cosa che ha fatto per diversi anni in alcune squadre della provincia di Milano.

Diventata comica e attrice è rimasta a vivere a Milano dove oggi possiede un bellissimo appartamento dallo stile moderno ed elegante. La Cucciari ha anche una casa meravigliosa in Sardegna, una dimora che considera una sorta di “buen ritiro”, dove rifugiarsi tutte le volte che può e staccare la spina, allontanandosi dal caos cittadino.

La casa di Geppi Cucciari a Milano si trova in una zona residenziale e non centralissima, dunque è lontana da tutti i quartieri che sono al centro dell’attenzione del gossip. Una zona che pare essere molto vicina a diversi poli culturali della città, dunque si trova in una posizione strategica. Alcuni dettagli della dimora milanese della conduttrice sono emersi dalle varie condivisioni sui social, dove si è intravisto un arredamento mimimal contemporaneo, caratterizzato da tinte molto neutre come il grigio, il bianco e il tortora. La casa milanese della Cucciari è divisa in una zona giorno e una notte, l’area living è grande con molte finestre e, quindi, luminosa.

Geppi Cucciari, come abbiamo detto, è legatissima alla sua terra e proprio per questo ha scelto di avere una casa anche in Sardegna. La famosa conduttrice torna spesso nella sua amata isola, dove adora rifugiarsi sull’isola di Tavolara, che si trova nel golfo di Olbia. Qui ha condiviso spesso immagini delle sue vacanze fatte di mare e tanto relax. Ed è proprio in Sardegna che la Cucciari ha incontrato il suo nuovo compagno, Marco Micheletti. Tempo fa in un’intervista a Vanity Fair aveva spiegato come si fossero conosciuti “in mezzo al mare della Sardegna“, chiarendo che cercano di trascorrere più tempo possibile sull’isola.