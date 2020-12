George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale

George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver perso 14 chili troppo in fretta per il suo ultimo ruolo in un film. La star hollywoodiana, 59 anni, è stato portato in ospedale a causa di una pancreatite, provocata dalla perdita troppo veloce di peso. A spiegarlo è stato proprio l’attore. “Non mi sono preso abbastanza cura di me stesso, forse ho provato a perdere peso troppo in fretta. Ci sono volute alcune settimane per migliorare”. L’attore ha spiegato che il malore è arrivato mentre era sul set. “Come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio. Ci sono volute alcune settimane per migliorare”. L’attore è finito in ospedale quattro giorni prima dell’inizio delle riprese di The Midnight Sky, poiché accusava forti dolori allo stomaco.

Leggi anche: 1. George Clooney: “I nostri gemelli di 3 anni usano l’italiano come arma contro me e Amal” / 2. George Clooney ha regalato un milione di dollari a 14 amici: “Mi hanno aiutato”

