George Clooney: “I nostri gemelli di 3 anni usano l’italiano come arma contro me e Amal”

I figli di George e Amal Clooney hanno una simpatica arma contro i genitori: la lingua italiana. Lo stesso attore, durante un’intervista concessa al Jimmy Kimmel Live, ha rivelato che i gemelli Ella e Alexander, tre anni, parlano un perfetto italiano, mentre lui e Amal non conoscono la lingua e quindi hanno fornito ai figli uno strumento da usare contro i genitori.

“Abbiamo fatto una cosa veramente sciocca – ha detto Clooney – loro parlano italiano correttamente, ribadisco, un corretto italiano, a tre anni. Ma io non parlo italiano e mia moglie neanche, quindi li abbiamo armati con una lingua”. E l’attore, 59 anni, scherzando ha spiegato che i figli gli rispondono in italiano.

“Se dico ‘andate a mettere in ordine la vostra stanza’ loro rispondono ‘Eh, papa stranzo’. Io sono del Kentucky, per me l’inglese è una seconda lingua”, ha raccontato scherzando e fingendo accento italiano.

