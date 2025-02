L’attore Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa trovati morti in casa insieme al loro cane: è giallo

L’attore Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa trovati morti in casa

L’attore Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro abitazione insieme al loro cane: al momento è giallo sulle cause del decesso.

I due sono stati trovati senza vita, insieme al corpo dell’animale, poco dopo la mezzanotte di giovedì 27 febbraio nella loro casa di Santa Fe.

Al momento sono sconosciute le cause del decesso anche se non vi sarebbero segni evidenti di un atto criminale. Lo sceriffo Adan Mendoza, infatti, ha sottolineato che al momento non vi sono segni particolari che facciano pensare a un omicidio.

Gene Hackman aveva 95 anni mentre la coniuge, che era una nota pianista, aveva 63 anni.

Chi era Gene Hackman

Nato in California il 30 gennaio 1930, Gene Hackman è stato uno dei più grandi attori della storia di Hollywwod. Vincitore di due premi Oscar e quattro Golden Globe si era ritirato dalle scene nel 2004.

Nel corso della sua carriera, l’attore ha spesso interpretato ruoli di cattivo. La prima nomination all’Oscar arriva grazie alla pellicola Gangster Story, mentre l’ambita statuetta viene conquistata grazie al personaggio di Jimmy “Popeye” Doyle in The French Connection.

Gene Hackan ha dimostrato la sua bravura e versatilità recitando anche in ruoli comici, come ad esempio in Frankenstein Junior o Superman, dove ricopriva il ruolo di Lex Luthor, l’antagonista del supereroe.

Tra i suoi ruoli più famosi, quello ricoperto in Mississippi Burning – Le radici dell’odio e ne Gli Spietati, che gli valse il secondo Oscar in carriera.

L’ultimo ruolo ricoperto risale al 2004 in Due candidati per una poltrona. Gene Hackman, poi, si è ritirato dalle scene scrivendo quattro romanzi.

Sposatosi nel 1956 con Fay Maltese, dalla quale ha avuto tre figli Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne, i due hanno divorziato nel 1986 dopo trent’anni di matrimonio. Nel 1991 si era risposato Betsy Arakawa con la quale aveva una relazione da sette anni.